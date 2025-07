Els Bombers ordenen el confinament de Sanaüja i Ribelles (Lleida) per un incendi

LLEIDA, 1 (EUROPA PRESS)

Els Bombers de la Generalitat han ordenat el confinament de Sanaüja i Ribelles (Lleida) per un incendi agrícola que s'ha produït aquest dimarts a les 14.30 hores, informa Protecció Civil en una anotació a X recollida per Europa Press.

Per extingir-lo, els Bombers treballen amb 22 dotacions, sis de les quals aèries.

El foc és a tocar d'una zona forestal, i per això han demanat a la població dels municipis que tanquin portes i finestres, no surtin al carrer i que no s'acostin a la zona.

L'incendi també ha obligat a tallar la C-1412a i diverses línies elèctriques.

Concretament, els Bombers estan prioritzant el flanc dret de l'incendi.