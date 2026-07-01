Els Bombers treballen amb 19 dotacions en un incendi forestal a Agramunt (Lleida)

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
LLEIDA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen amb 19 dotacions aquest dimecres al migdia en un incendi de rostolls i vegetació forestal a la serra d'Almenara, a Agramunt (Lleida), informen en una anotació a X recollida per Europa Press.
L'avís s'ha produït a les 13.55 hores i sobre el terreny ja hi ha 16 camions, un helicòpter de comandament i un altre bombarder d'aigua, a més d'una avioneta de vigilància i atac (AVA).
Els Agents Rurals han activat el nivell 3 del Pla alfa per perill molt alt d'incendi a 113 municipis de 8 comarques catalanes.