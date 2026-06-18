Els Bombers treballen amb 19 dotacions en un incendi en un camp de cultiu a Agramunt (Lleida)

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
LLEIDA 18 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen amb 19 dotacions en la contenció d'un incendi agrícola que crema un camp de cultiu a Agramunt (Lleida).
L'avís s'ha rebut aquest dijous a les 14.56 hores, i s'han activat 17 dotacions terrestres i 2 aèries, amb l'objectiu d'estabilitzar la part frontal de l'incendi, informa el cos en un missatge a X.
Aquest mateix dijous els Bombers també treballen en un incendi a l'Albi (Lleida), que ja està estabilitzat, però ha obligat a tallar la línia d'alta velocitat entre Lleida i Tarragona durant gairebé 3 hores.