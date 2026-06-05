Els Bombers treballen amb 18 dotacions en l'incendi d'una nau a Santa Perpètua (Barcelona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest divendres al migdia en l'incendi d'una nau industrial a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), concretament en un centre logístic de cotxes, on s'han desplaçat 18 dotacions per mirar de controlar el foc.
L'avís al telèfon d'emergències 112 ha estat a les 14.58 hores i les dotacions terrestres treballen "intensament" des de l'exterior, ja que el foc afecta completament l'interior i la coberta de la nau, expliquen fonts del cos a Europa Press.
També indiquen que no s'ha produït cap dany personal perquè s'ha pogut evacuar tot el personal.
Els camions de bombers treballen per evitar que el focus es propagui a les naus del voltant.
La columna de fum és visible des de diversos punts prop del municipi, ja que el foc s'ha produït al costat de l'AP-7, on el trànsit continua circulant.
Per la seva banda, Protecció Civil ha indicat en un missatge a X que Santa Perpètua ha posat en alerta el seu document unic de protecció civil (Duprocim), que integra tots els plans d'actuació i riscos d'un municipi en un sol document.