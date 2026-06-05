Actualitzat 05/06/2026 17:16

Els Bombers treballen amb 18 dotacions en l'incendi d'una nau a Santa Perpètua

Columna de fum de l'incendi a Santa Perpètua (Barcelona)
BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest divendres al migdia en l'incendi d'una nau industrial a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), concretament en un centre logístic de cotxes, on s'han desplaçat 18 dotacions per mirar de controlar el foc.

L'avís al telèfon d'emergències 112 ha estat a les 14.58 hores i les dotacions terrestres treballen "intensament" des de l'exterior, ja que el foc afecta completament l'interior i la coberta de la nau, expliquen fonts del cos a Europa Press.

També indiquen que no s'ha produït cap dany personal perquè s'ha pogut evacuar tot el personal.

Els camions de bombers treballen per evitar que el focus es propagui a les naus del voltant.

La columna de fum és visible des de diversos punts prop del municipi, ja que el foc s'ha produït al costat de l'AP-7, on el trànsit continua circulant.

Per la seva banda, Protecció Civil ha indicat en un missatge a X que Santa Perpètua ha posat en alerta el seu document unic de protecció civil (Duprocim), que integra tots els plans d'actuació i riscos d'un municipi en un sol document.

    

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