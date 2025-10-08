Publicat 08/10/2025 17:28

Els Bombers treballen amb 15 dotacions en l'incendi d'una nau industrial a Ripoll (Girona)

Incendi en una nau industrial a Ripoll (Girona)
BOMBERS DE LA GENERALITAT

GIRONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dimecres a la tarda en un incendi que s'ha produït en una nau industrial prop de la carretera N-260 a Ripoll (Girona), on hi ha 15 dotacions terrestres, informen en una anotació a X recollida per Europa Press.

L'avís s'ha produït a les 16.15 hores i sobre el terreny hi ha més de 40 bombers que miren d'apagar el foc que, segons ells, està "totalment desenvolupat".

Per això, informen que es treballa des de l'exterior per garantir la seguretat dels actuants.

Contador