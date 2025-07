Els Bombers treballen amb 14 dotacions en un incendi forestal de Pinell de Solsonès (Lleida)

LLEIDA 7 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han mobilitzat 14 dotacions --4 de les quals aèries-- per provar d'extingir un incendi forestal a Pinell de Solsonès (Lleida), on s'estudia un possible confinament de la població, informen en una anotació a X recollida per Europa Press.

L'avís s'ha produït aquest dilluns a les 13.55 hores i el focus se situa a la plana de la Maçana; els mitjans aeris treballen amb retardant al flanc esquerre, mentre que al dret hi ha mitjans terrestres.

Fonts del cos informen que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) també treballen per evitar la propagació del foc.