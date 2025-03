BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat treballen cap a les 16.30 hores amb 13 dotacions en un incendi en una nau industrial a Caldes de Montbui (Barcelona).

Segons han informat aquest dimarts en una anotació a X, recollida per Europa Press, "crema sencera una nau de pastisseria industrial" situada entre el carrer Mercè Rodoreda i el carrer Cinc.

"No hi ha gent a dins, tots els treballadors han estat evacuats i no consten persones afectades", han detallat.