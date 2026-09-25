Els Bombers treballen amb 12 dotacions en l'extinció d'un incendi a les Olugues (Lleida)

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
LLEIDA 25 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen amb 12 dotacions, de les quals dues aèries, en l'extinció d'un incendi a les Olugues (Lleida) aquest divendres a la tarda, ha informat el cos d'emergències en un missatge a X recollit per Europa Press.
El foc, que s'ha originat a les 15.53 hores, se situa prop de la C-25 i presenta almenys dos focus actius.
Els Bombers han informat que els camps de la zona estan llaurats i el flanc dret no avança, per la qual cosa els esforços es concentren en l'esquerre.