Els bombers treballen amb 12 dotacions en un incendi de vegetació a l'Albi (Lleida)

LLEIDA 18 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dijous al matí en un incendi que s'ha iniciat cap a les 10.30 hores a l'Albi (Lleida), pel qual s'han mobilitzat 12 dotacions, informen en una anotació a X recollit per Europa Press.
Entre les dotacions tres són mitjans aeris i el foc afecta camps de rostoll prop de la carretera LV-7031 i la línia ferroviària.
Aquest incendi es produeix prop d'una zona on aquest cap de setmana passat se'n va declarar un a Cervià de les Garrigues (Lleida), que va afectar unes 33 hectàrees, i en la província de les quals els bombers continuen desplegats per intentar controlar un incendi a Talavera, declarat aquest dimecres a la tarda.