Publicat 24/04/2026 22:00

Els Bombers treballen amb 11 dotacions en la fuita a Montmeló (Barcelona) i no consten ferits

Archivo - Arxivo - Imatge de recurs dels Bombers de la Generalitat
BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han activat 11 dotacions per treballar en la fuita de metanol a una empresa de producció de biodièsel a Montmeló (Barcelona) d'aquest divendres a la nit, i assenyalen que no consten persones ferides.

En un missatge a 'X', recollit per Europa Press, han explicat que estan treballant amb dos furgons de risc químic, el Grup de Suport en Incidents Tecnològics (GRIT) i la Unitat de Suport Logístic (GROS).

Afirmen que han fet tasques de control de la fuita i avaluació del risc juntament amb efectius de la policia local, i que "per seguretat" han establert un radi de 200 metres de confinament, ja que hi ha vapors tòxics.

