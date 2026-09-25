Els Bombers treballen amb 10 dotacions en l'extinció d'un incendi ja controlat a Collserola

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen amb 10 dotacions en l'extinció d'un incendi de vegetació a la serra de Collserola, a Esplugues de Llobregat (Barcelona), que ja està controlat, han informat en un missatge a X recollit per Europa Press.
El foc s'ha registrat a les 12.45 a la zona de la font d'Aubarces i crema vegetació baixa, sense projectar focus secundaris.
A més de les 10 dotacions dels Bombers de la Generalitat, 3 de les quals són aèries, s'hi han afegit 3 vehicles dels Bombers de Barcelona.