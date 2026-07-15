Actualitzat 15/07/2026 17:31

Els Bombers treballen en un altre incendi a Sant Quirze Safaja

L'incendi a Sant Quirze Safaja (Barcelona)
BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dimecres a la tarda per apagar un altre incendi a Sant Quirze Safaja (Barcelona) amb 18 dotacions terrestres i 3 aèries.

En una anotació a X recollida per Europa Press, expliquen que el foc ha saltat a la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines (Barcelona) i ha llançat algun focus secundari.

Davant d'això, els Bombers estan prioritzant apagar el flanc esquerre "perquè és el que es podria obrir".

També avisen que l'incendi crema amb intensitat i està llançant focus secundaris.

QUEROL (TARRAGONA)

A més a més, els Bombers de la Generalitat treballen des d'aquest dimecres al migdia en un incendi de vegetació forestal a Querol (Tarragona) amb 19 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris.

Es tracta del quart incendi que es produeix al terme d'Aiguamúrcia (Tarragona) aquesta setmana i els efectius estan acabant d'estudiar si l'incendi s'ha originat al perímetre o es tracta d'un nou focus.

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