Els bombers treballaran tota la nit contra l'incendi de Sanaüja (Lleida) una vegada estabilitzat

LLEIDA 13 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballaran tota la nit de dissabte a diumenge contra l'incendi de vegetació a Sanaüja (Lleida) una vegada estabilitzat per la tarda.
L'objectiu és acabar amb tots els punts calents per evitar que revisqui al matí amb l'arribada de vent de marinada, informen via X.
El foc es va declarar sobre les 13, va quedar estabilitzat sobre les 16.45 i també hi van col·laborar tractors d'agricultors de la zona que han segat els camps per frenar l'evolució del foc a les zones de vegetació agrícola.