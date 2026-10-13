Els Bombers segueixen buscant el menor de 12 anys de Granollers (Barcelona) després de 9 dies desaparegut

BARCELONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat mantenen per novè dia consecutiu la recerca del menor amb autisme desaparegut a Granollers (Barcelona) la matinada del diumenge 4 d'octubre, coincidint amb l'episodi de pluges intenses.
Segons han informat fonts del cos a Europa Press aquest dimarts, en el dispositiu hi ha activades diverses unitats com el GRAE, els submarinistes i els drons, que entre tots sumen unes 19 dotacions amb una quarantena de persones.
Aquest diumenge es va realitzar una recerca "molt intensiva" amb bombers als dos costats del riu Congost i per l'aigua, des de Granollers fins a la confluència amb el riu Mogent.
DESCRIPCIÓ DEL MENOR
Els Mossos d'Esquadra van demanar a la ciutadania que els ajudi a trobar al menor: "Si ho veus o tens alguna informació, contacta amb el 112", segons van sol·licitar en una anotació a la mateixa xarxa social.
El menor mesura 1,73 metres d'altura, és de pell bruna i constitució gruixuda, té el pèl curt i arrissat i vas veure una samarreta turquesa i pantalons curts i esportius de color taronja.