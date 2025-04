Els Bombers rescaten dues persones en una muntanya de Morera de Montsant (Tarragona)

TARRAGONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han rescatat aquest dilluns dues persones que es trobaven a la muntanya a Morera de Montsant (Tarragona), informen en un comunicat a 'X' recollit per Europa Press.

S'ha activat l'helicòpter dels Mitjans Aeris dels Bombers de la Generalitat (MAER) junt amb la unitat sanitarizada personal del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE), amb el suport del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

A les 16.01 hores s'ha rescatat una dona amb una possible fractura de turmell per caiguda, i a les 16.49 una altra de 23 anys amb un atac de pànic per vertigen.