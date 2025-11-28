Els Bombers rescaten un cavall que ha caigut en un riu a Bellvís (Lleida)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest divendres al migdia un cavall que ha caigut en un riu a Bellvís (Lleida) sense patir cap afectació, informen en un missatge a X recollit per Europa Press.
Després d'intentar-lo ajudar, s'han activat els efectius del Grup de Recolzaments d'Actuacions Especials (GRAE) que amb una autoescala i un arnés de grans càrregues han aconseguit treure'l de l'aigua.
L'avís s'ha produït a les 13.37 hores i en total hi han participat quatre dotacions terrestres del cos.