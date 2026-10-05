Els Bombers reprenen la recerca del jove desaparegut a Pineda de Mar

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han reprès aquest dilluns a les 08.00 hores la recerca del jove desaparegut a Pineda de Mar (Barcelona) després de les fortes pluges d'aquest cap de setmana, segons han informat el cos a Europa Press.
Els Bombers van rebre l'avís diumenge a les 08.45 hores després que un testimoni alertés que una persona havia caigut a la riera que passa per la localitat i havia estat arrossegada pel corrent.
El dispositiu de recerca es va suspendre diumenge a la nit amb la posta del sol i s'ha reprès aquest dilluns coincidint amb un nou fort episodi de pluges que manté en alerta diverses comarques del litoral.