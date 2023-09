Els Bombers repassen l'incendi forestal controlat de Vespella de Gaià (Tarragona)

TARRAGONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat repassen aquest dimarts al migdia els punts calents de l'incendi forestal ja controlat que es va originar divendres a Vespella de Gaià (Tarragona) i que ha afectat 30 hectàrees.

En una anotació a X recollida per Europa Press, han informat que estan "repassant punts calents de matèria orgànica que es troben a uns 5-10 metres a tocar del verd" i han recordat que l'incendi encara no s'ha donat per extingit.

Els Bombers mantenen dues dotacions a la zona, mentre que dissabte a les 12 hores havien desplegat 49 bombers amb 18 dotacions terrestres per vigilar el perímetre de l'incendi.