Els Bombers remullen una fàbrica afectada per un incendi ja estabilitzat a Torrefarrera (Lleida)

LLEIDA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat remullen aquest divendres la zona afectada per un incendi ja estabilitzat a la coberta exterior d'una fàbrica d'adob a Torrefarrera (Lleida) després de rebre un avís a les 4.27 hores, que no ha provocat ferits.

Segons un tuit d'aquest divendres recollit per Europa Press, actuen amb 10 dotacions en tasques de ventilació i el foc ha afectat palets, vehicles, cartró i algun dipòsit de gas.

Han detallat que quan han accedit a l'interior de la nau, d'una sola planta, han comprovat que el foc no s'havia propagat tot i que hi havia afectació per fum.