Els Bombers redueixen la intensitat de l'incendi de Lladurs i retiren alguns recursos

LLEIDA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han informat aquest dilluns cap a les 17 hores que han aconseguit reduir la intensitat de l'incendi originat a Lladurs (Lleida), per la qual cosa han començat a retirar alguns dels recursos.
En una anotació a X recollida per Europa Press expliquen que el foc està envoltat i que la capacitat de propagació s'ha vist disminuïda.
Els Agents Rurals han informat també via X que aquest foc afecta unes 2 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals.
La causa de l'incendi ha estat el reviscolament d'un incendi de la setmana passada provocat per un llampec.
Els Bombers treballen en aquest incendi des de les 12.45 hores i hi han desplaçat 26 dotacions.