Els Bombers redueixen la intensitat de l'incendi de Lladurs (Lleida) i retiren alguns recursos

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han informat aquest dilluns cap a les 17 hores que han aconseguit reduir la intensitat de l'incendi originat a Lladurs (Lleida), per la qual cosa han començat a retirar alguns dels recursos destinats a aquest foc.
En una anotació a X recollida per Europa Press expliquen que el foc està envoltat i que la seva capacitat de propagació s'ha vist disminuïda.
Els Bombers treballen en aquest incendi des de les 12.45 hores i hi han desplaçat 26 dotacions.