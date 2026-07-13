Publicat 13/07/2026 17:38

Els Bombers redueixen la intensitat de l'incendi de Lladurs (Lleida) i retiren alguns recursos

Imatge de l'incendi a Lladurs (Lleida)
BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 13 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han informat aquest dilluns cap a les 17 hores que han aconseguit reduir la intensitat de l'incendi originat a Lladurs (Lleida), per la qual cosa han començat a retirar alguns dels recursos destinats a aquest foc.

En una anotació a X recollida per Europa Press expliquen que el foc està envoltat i que la seva capacitat de propagació s'ha vist disminuïda.

Els Bombers treballen en aquest incendi des de les 12.45 hores i hi han desplaçat 26 dotacions.

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