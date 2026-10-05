Els Bombers reben 96 avisos fins a les 12 hores per les pluges a Catalunya, 33 dels quals són salvaments

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han rebut aquest dilluns entre les 10 i les 12 hores un total de 96 avisos relacionats amb l'episodi de pluges que afecta Catalunya, dels quals 33 han estat salvaments, ha informat el cos d'emergències en un missatge a X recollit per Europa Press.
Aquests avisos s'afegeixen als 103 que els Bombers han rebut entre les 8 i les 10 hores, especialment al Vallès Oriental (28) i al Maresme (21), a la província de Barcelona.
A més, des de primera hora, diverses dotacions del Grup d'Actuacions Forestals monitoren els rius i rieres del Vallès Oriental i el Maresme (Barcelona) per anticipar-se a l'augment dels cabals.