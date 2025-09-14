Els Bombers reben 435 avisos per les fortes pluges a Catalunya

BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han rebut 435 avisos per l'episodi de fortes pluges a Catalunya durant aquest cap de setmana.
Entre les 19.00 de dissabte i les 10.00 d'aquest diumenge han atès 129 avisos, 94 a la comarca del Vallès Occidental (Barcelona), informen en una anotació a X recollida per Europa Press.
La majoria d'avisos s'han rebut a la regió metropolitana nord amb 104 avisos, seguida de la sud amb disset, la de Girona amb cinc i la regió centre i la de les Terres de l'Ebre amb dos i un avís, respectivament; en la majoria dels casos per retirar arbres caiguts.