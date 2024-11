Els Bombers reben 32 avisos per vent a Catalunya des d'aquest dimarts a la nit

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han rebut 32 avisos per vent a les diferents regions d'emergència catalanes des de les 21.30 hores del dimarts fins a les 8.30 d'aquest dimecres, la majoria per arbres caiguts.

En total, s'han emès 12 avisos des de la Regió d'Emergències de Tarragona, 11 des de la Metropolitana Sud, 8 des de la Metropolitana Nord i 1 des de la Central, ha indicat el cos en una nota a 'X' recollida per Europa Press.

Protecció Civil de la Generalitat va declarar per a aquest dimecres l'alerta taronja per risc de vent al Barcelonès, Baix Llobregat i Garraf (Barcelona), on es poden donar ratxes que superin els 72 quilòmetres per hora, així com l'alerta groga en altres comarques barcelonines, Lleida i Tarragona.