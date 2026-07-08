Els Bombers proven d'estabilitzar el foc a Sentmenat tot i que les condicions no acompanyen

BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
El cap d'operació dels Bombers de la Generalitat, Eduard Martínez, ha afirmat que el cos mira d'estabilitzar aquest dimecres el foc a Sentmenat (Barcelona) tot i que les condicions climatològiques no acompanyen "en absolut", ja que s'esperen temperatures molt altes i humitats extraordinàriament baixes.
Martínez ha explicat que el foc ha provocat focus secundaris "massius", per la qual cosa no es descarten nous conats d'incendi fora un perímetre sobre el qual els serveis d'emergència hi han treballat en un 80%, d'unes 200 hectàrees, ha informat en una atenció davant els mitjans al centre de comandament de Sentmenat (Barcelona).
Ha expressat que encara hi ha zones inconnexes del perímetre que no s'han pogut tancar perquè el terreny té "molt pendent, molta vegetació i de molt difícil accés" i que es manté el mateix dispositiu d'aquest dimarts amb 70 dotacions i 240 agents.
"Avui focalitzarem els esforços primer a controlar qualsevol ignició fora el perímetre que ens pugui obrir tant el flanc dret com la part alta del flanc esquerre, que ara mateix són les zones més actives. De fet ja comencem a tenir fumeres en aquest sector, i mirar d'estabilitzar l'incendi al llarg del dia", ha dit.
Martínez ha sostingut que el que més amoïna els Bombers és el sector mitjà del flanc dret, a causa de la proximitat a zones amb nuclis de població, i la part alta del flanc esquerre i ha puntualitzat que no es preveu donar el foc per estabilitzat fins "ben entrada la tarda" en cas que les condicions no empitjorin.