Els Bombers preveuen que el risc d'incendi es perllongui per les condicions meteorològiques

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 26 jul. (EUROPA PRESS) -
El cap del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF) dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, ha explicat que esperen que el risc d'incendi es perllongui durant les properes tres setmanes a causa de les condicions meteorològiques: "No tenim un final meteorològicament parlant", ha assegurat.
En una entrevista en '3CatInfo' recollida per Europa Press ha dit que les properes 3 setmanes són "complexes de predir" i que l'última setmana la situació a Catalunya s'ha estabilitzat, per la qual cosa hi ha hagut temps per recompondre's.
Castellnou ha apuntat que Catalunya porta més de 60 dies amb temperatures per sobre de les habituals pel que, en allargar-se la situació, s'està aprofundint en l'"estrès" de la vegetació.
Per això, veu possible que es puguin donar incendis similars al que està afectant a la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila.
"Esperem que cap a la segona meitat d'agost la situació estigui estabilitzada, però meteorològicament els models no ho donen", ha advertit.