Els Bombers preveuen "hores complicades" a l'incendi de Portbou (Girona) per focus secundaris

Pugen fins a 200 les hectàrees cremades i es desconeixen les causes de l'incendi



GIRONA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han previst "hores complicades" durant la nit d'aquest divendres a l'incendi de Portbou (Girona) per culpa del vent de tramuntana i perquè hi ha focus secundaris.

Ho ha dit el cap d'intervenció dels Bombers, Santi Lleonart, en declaracions als mitjans al parc de bombers de Llançà (Girona), des d'on s'estan coordinant les actuacions, al costat de la delegada territorial del Govern a Girona, Laia Cañigueral.

"Existeixen nombrosos focus secundaris, en diferents punts, inconnexos i en zones que encara no hem pogut arribar. Que jo tingui coneixement, ara mateix no existeix cap afectació a propietats", ha afegit Lleonart.

Ha detallat textualment que és un incendi actiu que no té una continuïtat evident pel que qualsevol flanc es pot convertir en el cap de l'incendi i crear "carreres que puguin amenaçar" les poblacions de Portbou i Colera (Girona).

Lleonart ha explicat que es desconeixen les causes de l'incendi i que el terreny d'actuació és complicat: "La intensitat del vent no ens està facilitant les coses. Els mitjans aeris no han pogut treballar en tota la tarda".

COLERA SEGUIRÀ CONFINAT DURANT LA NIT

La delegada territorial del Govern de la Generalitat a Girona, Laia Cañigueral, ha dit que han pujat a 200 les hectàrees cremades, "el mínim d'afectació que tindrà" l'incendi, i que a les 22.00 hores hi ha 200 bombers treballant.

Ha agraït als bombers de França que hagin enviat deu dotacions per treballar en l'extinció de l'incendi i ha demanat "màxima prudència a la ciutadania".

Ha anunciat que el confinament de Colera, de la zona de la Rovellada i del càmping Sant Miquel es mantindrà durant la nit i ha dit que els Mossos d'Esquadra han desallotjat vuit persones de diferents masies properes a Portbou.

Cañigueral ha demanat paciència pel tall en la N-260 des del quilòmetre 0 fins al 14,5 --des del municipi de Llançà fins a la frontera amb França-- i ha dit que fins que no sigui segur no es reobrirà.