Els Bombers preveuen donar per controlat l'incendi a Talavera (Lleida) aquest dijous al migdia

LLEIDA 18 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat preveuen donar per controlat l'incendi a Talavera (Lleida) aquest dijous al migdia (el qual es dona per estabilitzat des de les 22.25 hores d'aquest dimecres), han informat en una anotació a 'X' recollitda per Europa Press.
Han explicat que el cos ha treballat "intensament" aquesta nit en l'incendi i que encara existeixen zones que fumegen a l'interior del perímetre a revisar.
El dispositiu d'extinció està format per 13 dotacions i no està previst cap mitjà aeri.
Aquest incendi ha obligat a confinar a la població dels municipis de Pallerols i Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets (Lleida), on Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils alertant a la població.
Agents Rurals ha detallat que aquest incendi ha afectat a una superfície aproximada d'unes 60 hectàrees, sent un 90% terreny agrícola i el 10% forestal.