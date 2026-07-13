Els Bombers preveuen donar per controlat l'incendi d'Aiguamúrcia (Tarragona) aquest dimarts

TARRAGONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat preveuen donar per controlat l'incendi d'Aiguamúrcia (Tarragona) aquest dimarts al matí si durant la nit no es produeix cap represa "significativa", després que aquest dilluns a les 19.30 hores s'hagi donat per estabilitzat i s'hagi permès la tornada dels evacuats.
El cap d'intervenció de Bombers, Ricard Expósito, ha explicat en declaracions als mitjans, juntament amb el cap de serveis territorials de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre, Rafael Prades, i el cap de guàrdia de l'àrea regional de Tarragona d'Agents Rurals, Toni Mestre, que no preveuen represes per les condicions favorables que facilitaran el treball nocturn, que faran amb uns 17 vehicles i 80 bombers que vigilaran el perímetre.
Ha explicat que el perímetre de l'incendi "no ha crescut durant tota la jornada" i que només s'han produït alguns punts calents a l'interior que no han fet créixer la superfície.
Expósito ha afegit que, en cas de poder ser donat per controlat aquest dimarts, es trigarà unes 72 hores a donar-ho per extingit, sempre que hi hagi absència de qualsevol punt calent.
Per la seva banda, Mestre ha informat que l'incendi ha afectat a una superfície de 154 hectàrees, gairebé un 95% d'elles massa forestal (un 56,8% al municipi de Querol, un 26,5% a Pontons i un 16,7% a Aiguamúrcia), i ha afegit que juntament amb els Mossos d'Esquadra segueixen les investigacions davant de l'episodi de recurrència d'incendis a la zona.
Prades ha remarcat que, malgrat que els 220 desallotjats estan tornant a les seves cases, s'han aixecat els confinaments i no cal lamentar danys personals o materials, el perímetre del foc s'ha de mantenir sense circulació i ha demanat a la ciutadania que respecti aquestes ordres.