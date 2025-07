Els bombers perimetren l'incendi d'Ibi, però estan alerta davant de la possible reproductivitat per calor i vent

ALACANT 19 jul. (EUROPA PRESS) -

Els bombers han donat per perimetrat l'incendi forestal d'Ibi (Alacant) i han destacat que ja no hi ha flames al perímetre, encara que es mantenen alerta davant de la "possible reproductivitat" del foc arran de les altes temperatures, ja que s'esperen 35º, i vents de ponent i que poden arribar a 24 quilòmetres per hora.

Així ho ha detallat aquest dissabte al matí el conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, en unes declaracions als mitjans prop del centre de comandament avançat de l'incendi, acompanyat pel sotsoficial del Consorci Provincial de Bombers d'Alacant, Antonio Còrdova. El foc es va iniciar aquest divendres al paratge Sant Pascual d'Ibi, en una comunitat religiosa segons va confirmar la delegada del govern a la Comunitat, Pilar Bernabé, i es va propagar al parc natural de la Font Vermella, a Alcoi. El SEPRONA de la Guàrdia Civil n'investiga les causes.

El conseller ha destacat que actualment el perímetre està delimitat, però ha insistit que el foc "no està ni molt menys estabilitzat" i ha apuntat que els "preocupa" la situació climàtica, per les altes temperatures i ratxes de vent, per la qual cosa han d'estar "previnguts davant d'una possible reproductivitat de l'incendi que es produeixi en algun punt, perquè hi continuen havent punts calents i aquesta és la preocupació que hi ha actualment".

Per la seva banda, el sotsoficial de bombers ha apuntat que "amb altres condicions climatològiques" podrien ser "més optimistes encara" amb l'evolució del foc, però ha subratllat que han d'estar "previnguts i prudents" per veure l'evolució, davant de la "climatologia extrema" i les ratxes de vent.

Durant aquest dissabte al matí, el conseller ha precisat que actuarien vuit mitjans aeris --cinc helicòpters i tres avions-- i uns 200 efectius treballant per "intentar refrescar la zona i que no surti del perímetre delimitat".

En concret, el sotsoficial de bombers ha precisat que estan treballant a totes les zones, però "sobretot al flanc dret" --el vessant sud de la Font Vermella--, que és el que els "preocupa", ja que sobre aquesta ala incidiria el vent de ponent previst i "és on, a més, tenim tot el potencial de desenvolupament de l'incendi" cap al parc natural.

"Aquest flanc dret és el que treballarem amb més intensitat, però treballem a tot el perímetre. A tot el perímetre tenim personal amb línies d'aigua, eina manual i hi estem treballant", ha detallat Còrdova.

Quant a l'àrea afectada pel foc, Valderrama ha insistit que és "difícil" delimitar-la quan encara està actiu, encara que ha apuntat que "sembla que hi pot haver una reducció" en relació amb les 250 hectàrees que semblaven afectades aquest divendres, la qual cosa seria "una bona notícia".

A causa del foc, aquest divendres es va desallotjar unes 25 persones de quinze disseminades pròximes a la zona i, de moment, no ha calgut cap evacuació més.

Preguntat sobre si el bosc estava net en el moment de l'incendi, Còrdova ha assenyalat que estava "en un estat natural". "No podem dir que estava en males condicions ni tampoc podem dir que estava perfectament net. Estava en un estat natural, normal, d'un parc natural, que es conserva i es manté. En aquest sentit no hi havia cap problema", ha assegurat.

Així mateix, ha ressaltat que, gràcies a la xarxa de pistes, els ha permès treballar, sobretot en aquest flanc dret, per "entrar en moltes zones que, si no, ens hagués complicat molt el treball".

Quant als treballs durant la nit, Valderrama ha detallat que s'ha treballat "intensament on hi havia més preocupació", que era el flanc dret de l'incendi. A més, ha apuntat que la inversió tèrmica ha estat inferior a la prevista i no hi ha hagut tant fum com s'esperava. En cas que arribi el fum, ha insistit que la ciutadania prengui mesures d'autoprotecció, com tancar portes i finestres i no sortir de casa.

CRIDA A SER PREVINGUTS

El conseller ha fet una crida a la ciutadania perquè no faci senderisme o activitats a la zona, malgrat que vegin que no hi ha flames, i ha demanat "ser previnguts". Davant del risc extrem d'incendis forestals a la Comunitat Valenciana, ha destacat la importància de fer una vigilància especial en zona forestal. També ha demanat col·laboració davant d'una possible visualització d'una columna de fum o conat d'incendi.

Referent a això, el sotsoficial dels bombers ha ressaltat que els accessos a la zona estan tallats, però ha insistit a demanar col·laboració ciutadana perquè no accedeixin.