Els Bombers no tenen cap focus actiu però continuen treballant amb les altes temperatures

BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -
L'inspector dels Bombers de la Generalitat, Oriol Corbella, ha explicat aquest dijous que a les 12 hores no hi ha cap incendi actiu a Catalunya, però ha recordat que les altes temperatures i la baixa humitat relativa obliguen els efectius a continuar treballant amb mitjans aeris i terrestres per evitar possibles revifades i complicacions.
Ho ha dit en unes declaracions davant els mitjans a Bellaterra (Barcelona), en les quals ha subratllat que el fet que no n'hi hagi cap que estigui creixent no vol dir que no es pugui reiniciar.
Ha posat a tall d'exemple l'incendi del Pla de Manlleu (Tarragona), estabilitzat aquest dimecres a la nit, i que durant aquest dijous al matí ha tingut una petita revifada que ha provocat molt fum i ha obligat a confinar els veïns durant mitja hora.
EPISODI SIMULTANI
Corbella ha indicat que la simultaneïtat d'incendis de dimecres va complicar les tasques d'extinció dels Bombers, una jornada que va provocar cops de calor en molts dels efectius, a causa de les altes temperatures i la complicació de les tasques en alguns dels incendis.
Ha valorat la "gran feina" que han dut a terme durant la nit per poder estabilitzar tots els focus i ha indicat que l'estratègia del cos és la de no acumular en un mateix incendi gaires recursos, per així tenir-los lliures per als nous focs que poden sorgir de manera simultània.
Ha afegit que actualment els Bombers tenen actiu un nivell 5 sobre 6, per la qual cosa encara no estan "al màxim" dels recursos que poden tenir.
Aquest dijous des de primera hora els Bombers mantenen 19 dotacions al foc de Navarcles (Barcelona) i 13 al de Guimerà (Lleida), a més de 37 a Sentmenat (Barcelona), 25 al Pla de Manlleu (Tarragona), 8 a Carme (estabilitzat dimarts al matí) i 6 a Gavà (Barcelona).