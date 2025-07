Els Bombers no reactivaran la recerca de dos desapareguts a Cubelles (Barcelona) fins a tenir més pistes

BARCELONA 18 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers han suspès la recerca de dos desapareguts que suposadament van ser arrossegats pel riu Foix a Cubelles (Barcelona) durant el temporal de dissabte passat i no es reprendrà fins que hi hagi nous indicis o pistes.

Un testimoni va alertar que una dona i un nen travessaven el riu per una passarel·la de fusta prop de la desembocadura del riu, la passarel·la va cedir pel cabal del riu i les dues persones s'haurien vist arrossegades.

No obstant això, l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, va explicar a la premsa que no li consten denúncies ni avisos de desapareguts.

En unes declaracions a Europa Press, fonts del cos han explicat que s'han complert "tots els objectius durant les hores en les quals es va efectuar la recerca de les presumptament dues persones desaparegudes".

Per això, es van suspendre les tasques i "no es reactivaran fins que no hi hagi algun indici o pista sobre aquestes dues persones", un sistema que es fa servir en aquests casos.