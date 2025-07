Els Bombers no preveuen estabilitzar l'incendi de Tarragona fins a la nit i continua el confinament

El canvi de direcció del vent podria complicar el flanc esquerre

TORTOSA (TARRAGONA), 8 (EUROPA PRESS)

Els Bombers de la Generalitat no preveuen estabilitzar l'incendi de Paüls (Tarragona) fins a la nit, sempre que el vent de marinada previst a les 14 hores no propagui el foc al parc nacional dels Ports, per la qual cosa es manté el confinament a Paüls, Xerta, Alfara de Carles, Aldover, Tivenys, Roquetes, Tortosa (Bitem, Jesús i els Reguers), a més de la limitació de mobilitat al Pinell de Brai i Prat de Comte.

Ho ha explicat aquest dimarts en unes declaracions als mitjans des del Centre de Comandament Avançat de Tortosa (Tarragona) el cap del cos, Francesc Boya, que ha indicat que l'objectiu principal és que l'incendi no "salti" el riu Ebre i afecti la serra de Cardó, on segons ell s'està treballant intensament, per la qual cosa preveu que en les pròximes hores es pugui tancar aquest front.

No obstant això, el canvi de previsió de direcció del vent podria complicar la situació al flanc esquerre, ja que es podria produir un "canvi total" i afectar el municipi de Paüls i la zona dels Ports, un escenari que implicaria més dificultat tècnica i un incendi de més durada, segons Boya.

Ha explicat que els Bombers normalment són capaços d'estabilitzar relativament ràpid els incendis, però es tracta d'un altre escenari perquè tenen dificultat per desplegar les línies d'aigua i els mitjans aeris tenen dificultats per volar sobre alguns punts, cosa que ralenteix el ritme de treball.

ALT VALOR ECOLÒGIC

El cap del cos ha indicat l'alt valor ecològic del parc nacional, a banda de la dificultat operativa amb la qual compten en haver-hi pocs accessos: "Això ens dificultaria molt desplegar les nostres unitats i maniobres", ha lamentat Boya, que ha afegit que aquest escenari implicaria més hectàrees de les 2.899 ja cremades.

En qualsevol cas, ha demanat prudència a Paüls i a les poblacions de la zona nord --Prat de Comte i el Pinell de Brai-- ja que ara com ara són lluny del focus: "No cal alarmar la població".

Finalment, ha explicat que el polígon inicial de previsió respecte a les hectàrees és de 3.500, però en cas de propagació a la serra de Cardó o als Ports podria canviar "abismalment".

PARLON

En la seva intervenció, la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha insistit que la població mantingui el confinament --que afecta unes 18.000 persones-- ja que és l'estratègia de seguretat amb la qual els Bombers treballen per preservar la seguretat de la gent.

En qualsevol cas, ha obert la possibilitat que, en cas de millora de les condicions, el confinament pugui passar a ser municipal perquè els veïns puguin sortir de casa.