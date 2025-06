Els Bombers no detecten gasos tòxics en la fuita d'una empresa de Montornès del Vallès

BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat ha dut a terme les mesures pertinents per detectar la possible presència de gasos inflamables o tòxics en la fuita d'una empresa de Montornès del Vallès (Barcelona), que s'ha produït aquest dijous al matí, i de moment les lectures han estat negatives.

Segons informen els Bombers en una anotació a X recollida per Europa Press, treballen amb el personal de l'empresa per continuar parametritzant i fent seguiment per "tornar a la normalitat".

Per a aquest incident Protecció Civil ha hagut d'activar la prealerta del Plaseqcat --el pla especial d'emergència exterior del sector químic--, que ha desactivat al voltant de les 8.30 hores.

Els Bombers han mobilitzat 14 dotacions per taponar la fuita i recollir el producte vessat.

No obstant això, no s'ha produït afectació exterior.