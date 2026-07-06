Els Bombers es mostren optimistes per controlar l'incendi de la Bisbal

LA BISBAL D'EMPORDÀ (GIRONA), 6 (EUROPA PRESS)
Els Bombers de la Generalitat continuen treballant amb unes 40 dotacions i més de 180 agents en l'incendi forestal de la Bisbal d'Empordà (Girona) i es mostren optimistes de poder-lo donar per controlat aquest dilluns, tot i que les altes temperatures dificultaran les tasques.
Ho ha explicat davant els mitjans al centre de comandament el cap de suport en l'incendi de la Bisbal, el sotsinspector Ferran Garcia, que ha indicat que la calor extrema d'aquest dilluns pot generar alguna revifada de punts calents, tot i que "les podran veure" i atacar a temps.
"En aquesta fase de l'incendi, que estem a les últimes i estem passant a la fase de control, el que necessitem és detectar els punts calents, la temperatura i una mica de vent els poden encendre", ha afirmat el sotsinspector.
De cara a aquest escenari d'altes temperatures, el més important per als Bombers és evitar situacions de simultaneïtat amb dos grans incendis, per la qual cosa aquest dilluns al migdia s'ha destinat una desena de dotacions a un incendi declarat entre Terrades i Llers (Girona), que "avança ràpidament" però ja s'hi treballa.
No obstant això, a la Bisbal continuaran disponibles els efectius que treballen des de primera hora del dia per aconseguir-lo controlar i evitar que s'obri algun dels flancs.