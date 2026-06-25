Els Bombers mantenen un dispositiu d'extinció en l'incendi a Sant Quirze Safaja

BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat mantenen un dispositiu d'extinció en l'incendi forestal a Sant Quirze Safaja (Barcelona), el qual van donar per estabilitzat diumenge cap a les 20.00 hores.
En una anotació a X aquest dijous, el cos ha explicat que continuen remullant i revisant els punts calents, especialment la zona de la cinglera, "de difícil accés, que cal tancar amb línia d'aigua".
El foc va obligar a confinar la població durant diumenge a la tarda, però un cop estabilitzat es va aixecar aquesta restricció.