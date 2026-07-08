Els Bombers mantenen confinats els nuclis de població pel foc a Sentmenat (Barcelona)

BARCELONA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -
El cap d'intervenció de l'incendi de Sentmenat (Barcelona) dels Bombers de la Generalitat, Jordi Martín, ha assegurat aquest dimecres que es manté el confinament als nuclis poblacionals del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, tots dos a Caldes de Montbui, i la zona evacuada de la Guanta, a Sentmenat (Barcelona).
Martín ha explicat que els confinaments es mantindran fins que l'incendi no generi problemes, ha dit en unes declaracions des del centre de comandament de Sentmenat (Barcelona).
Ha afirmat que, si les condicions meteorològiques acompanyen i no revifen focus secundaris, aquest mateix dimecres al capvespre es pot donar per controlat el foc.
"Les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí, ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara començarà a augmentar aquesta marinada, el punt més alt de la qual serà en les pròximes hores i per tant serà el punt més delicat", ha dit.
Ha assenyalat que hi ha una "cinquantena" de vehicles d'aigua i entre 8 i 9 unitats aèries en el terreny.