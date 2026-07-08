Els Bombers mantenen 55 dotacions en l'incendi de Sentmenat (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han mantingut durant la nit d'aquest dimarts 55 dotacions en l'incendi de Sentmenat (Barcelona), el qual segueix actiu i del que no s'ha pogut tancar el perímetre, informa el cos en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
El foc a Carme (Barcelona) està estabilitzat i els Bombers segueixen en el terreny amb 19 dotacions, mentre que els dos incendis que es van produir el mateix dimarts a Savallà del Comtat (tarragona) i Torrefeta i Florejacs (Lleida) s'han donat per controlats i se segueixen amb 2 i 4 dotacions respectivament.
Quant a l'incendi de la Bisbal d'Empordà (Girona), que ha cremat més de 2.000 hectàrees des del divendres passat, aquest es dona per estabilitzat des d'aquest dimarts i 10 dotacions treballen aquest dimecres per controlar-lo.