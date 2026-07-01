Els Bombers localitzen sense vida una dona que havia desaparegut a Sant Boi (Barcelona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han localitzat aquest dimecres el cos sense vida d'una dona que buscaven des de dimarts a la tarda a Sant Boi de Llobregat (Barcelona), on va ser vista per última vegada vora les 18 hores.
Després de rebre l'avís, van desplegar un dispositiu que es va mantenir actiu tota la tarda i la nit del 30 de juny i que s'ha reprès aquest dimecres al matí, informen els Bombers de la Generalitat en un comunicat.
Els Mossos d'Esquadra van situar l'última connexió del seu telèfon mòbil a la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat, on ha estat localitzada sense vida.