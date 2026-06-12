Els Bombers localitzen la moto d'aigua del jove desaparegut a Roses

GIRONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat van localitzar dijous la moto d'aigua del jove desaparegut a Roses (Girona) durant una excursió guiada, el vehicle del qual va ser trobat a la platja Gran de Pals (Girona), per la qual cosa preveuen mantenir la recerca juntament amb Salvament Marítim, expliquen fonts del cos català a Europa Press.
Els Bombers tenen activades 15 dotacions que busquen el jove per terra i per la línia de costa, amb drons i efectius que pentinen una zona que va des de Sant Martí d'Empúries fins al cap de Montgó (Girona).
Aquest divendres l'equip de drons també ha inspeccionat la zona de les illes Medes, tot i que sense èxit.
Per la seva banda, Salvament Marítim el busca amb embarcacions per mar i es coordinen amb el dispositiu terrestre dels Bombers.
Fonts dels Bombers han afegit que una de les hipòtesis és que els corrents marítims hagin pogut arrossegar "cap amunt" el jove, motiu pel qual s'ha ampliat el radi del perímetre de recerca.
Els equips d'emergència i de rescat busquen des de dijous el menor després que dimecres es perdés amb moto d'aigua en sortir amb un grup en una excursió guiada per Roses (Girona) i ser vist per última vegada dimecres cap a les 21 hores.