Els Bombers localitzen el cos d'un home en el riu Mogent de Llinars del Vallès (Barcelona)

BARCELONA 8 març (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han localitzat aquest diumenge al migdia el cos sense vida d'una persona en el riu Mogent a Llinars del Vallès (Barcelona), a l'espera d'identificar si es tracta de l'home desaparegut el divendres després de ser arrossegat per l'aigua quan circulava amb la seva furgoneta.
En un comunicat, els Bombers han explicat que han trobat el cos en el marge esquerre del riu, a uns 400 metres del punt on es trobava el seu vehicle, que havia estat arrossegat uns 2,4 quilòmetres.
La disminució del cabal del riu i la reducció de la làmina d'aigua ha facilitat aquest diumenge les labors de rastreig i ha permès intensificar la recerca en la llera, i sobre les 11.34 un equip de bombers ha visualitzat un cos entre la vegetació del meandre del riu.
Els efectius han avisat als Mossos d'Esquadra, que han activat una unitat d'investigació, la policia científica i la comitiva judicial per aixecar i identificar el cos, i també s'ha activat un equip de suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per atendre a familiars.
L'operatiu de recerca es va activar el divendres a les 14.32 hores, quan es va rebre l'avís, i cada dia s'han mobilitzat 40 efectius de Bombers, amb una vintena de dotacions, entre les quals el Grup d'Actuacions Especials (GRAE), subaqüàtics i de muntanya; el Grup Caní de Recerca (GRCR), l'equip de drones i un helicòpter; efectius del Grup Operatiu de Suport (GROS) i de l'Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF).
També han col·laborat submarinistes de Bombers de Barcelona i Salvament Marítim, Mossos d'Esquadra, Policia Local i Ajuntament de Llinars del Vallès.