Els Bombers inspeccionen el bloc afectat per la fuita de gas a l'Hospitalet (Barcelona)

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat inspeccionaran al llarg d'aquest dijous al matí amb el tècnic municipal el bloc afectat per la fuita de gas d'aquest dimecres al migdia a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
A més de la inspecció, sanejaran l'exterior i interior de l'edifici, faran una revisió de la zona amb detectors i acompanyaran els veïns per si han de recollir alguna pertinença, han informat en un missatge a X recollit per Europa Press.
Aquest dimecres a la nit, el cos ha finalitzat les tasques de revisió i acompanyament dels desallotjats, els quals no han pogut passar la nit a casa a causa dels danys a l'edifici.
Els Bombers van rebre l'avís dimecres cap a les 12.30 hores d'una fuita de gas que s'havia produït al carrer Natzaret de la localitat barcelonina, i que va obligar a confinar alguns pisos i evacuar de manera preventiva els blocs de la zona i una escola.
El motiu de la fuita es deu unes obres que van perforar una canonada.