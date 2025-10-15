Els Bombers informen que la fuita de gas a l'Hospitalet (Barcelona) "ja està tallada"

Confien a "restablir la normalitat" durant aquesta tarda
BARCELONA, 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han informat que la fuita de gas a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que ha obligat a evacuar diversos blocs de pisos i una escola aquest dimecres al migdia "ja està tallada".
El cos ha explicat en un missatge a X recollit per Europa Press que la fuita ha estat ocasionada per la perforació d'una canonada d'alta tensió durant unes obres.
Segons han afegit, s'ha revisat el clavegueram i no s'ha trobat cap bossa de gas.
D'altra banda, han informat que s'està forçant la ventilació d'un aparcament soterrat on hi havia nivells alts de gas i estan fent una revisió pis a pis per comprovar que no s'hi detecta gas acumulat.
Els Bombers han desplaçat 12 dotacions al lloc dels fets aquest migdia, on han evacuat tots els blocs de pisos prop de la fuita.