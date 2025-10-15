Els Bombers informen que la fuita de gas a l'Hospitalet (Barcelona) "ja està tallada"

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han informat que la fuita de gas a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que ha obligat a evacuar diversos blocs de pisos i una escola aquest dimecres al migdia "ja està tallada".
El cos ha explicat en un missatge a X recollit per Europa Press que la fuita ha estat ocasionada per la perforació d'una canonada d'alta tensió durant unes obres.
Segons han explicat, ara revisaran l'acumulació de gas al clavegueram, els aparcaments i els pisos de la zona amb tècnics de la companyia de gas.