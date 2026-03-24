Els Bombers de la Generalitat sumen 86 places més per arribar a les 4.000 el 2030

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat l'ampliació de la plantilla de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (Dgpeis) amb 86 places més al cos de Bombers de la Generalitat, una mesura que comptarà amb una despesa total de 4.392.520 euros i que s'emmarca dins el Pla Bombers 2030, que fixa l'objectiu d'arribar als 4.000 agents de cara al 2030.
Concretament, s'autoritza la creació de 80 places més de personal d'administració i serveis (PAS) i 6 de laborals, informa el Govern en un comunicat després del Consell Executiu d'aquest dimarts.
El Pla Bombers 2030 també preveu renovar instal·lacions, equipaments i la flota de vehicles, a més d'internalitzar els mitjans aeris que presten servei durant tot l'any i el manteniment dels equips operatius considerats crítics.