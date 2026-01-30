Els Bombers de la Generalitat obtenen la certificació per participar en operacions internacionals

Xavi Hurtado - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han obtingut la certificació STRAC (Structural Assessment Capacity) per formar part dels equips europeus d'ajuda internacional en cas d'emergències en què hi hagi edificis i estructures amb riscos estructurals, aconseguint així ser el primer cos de bombers de l'Estat que ho fa i el segon d'Europa, informen un comunicat aquest divendres.
El cap de setmana passat el cos va superar l'última prova del procés en un exercici a Tinglev (Dinamarca), amb un equip format per 20 bombers i una tècnica de Protecció Civil experta en el mecanisme europeu.
L'exercici consistia a demostrar habilitats en l'operativa, la coordinació amb altres agències actuants en l'emergència simulada i la logística del desplegament de l'àmbit de treball i habitatge l'expedició.
Entre altres tasques, van haver de valorar diverses construccions amb possibles riscos estructurals després d'un terratrèmol, com també dissenyar possibles apuntalaments a les parts afectades, i en una segona jornada, van valorar l'estabilitat de diverses construccions per al possible reallotjament de persones evacuades.
D'altra banda, l'equip també va haver de demostrar les habilitats en la coordinació amb la resta d'actuants, en què es va testar la rapidesa a canalitzar ajuda al país afectat i recollir dades precises sobre les actuacions per posteriorment registrar-les en una base de dades compartida amb altres cossos de bombers.