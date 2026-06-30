Els Bombers de la Generalitat continuen a Veneçuela avaluant estructures després dels terratrèmols

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
L'expedició dels Bombers de la Generalitat que es va desplaçar a Veneçuela per ajudar continua treballant en l'avaluació estructural dels edificis que han patit danys després dels terratrèmols de la setmana passada, segons informen en una anotació a X recollida per Europa Press.
Concretament, a Caraballeda (l'estat de La Guaira) han fet el triatge i la classificació d'edificacions per determinar-ne la seguretat i detectar possibles riscos estructurals.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que l'expedició dels bombers catalans continua fent una gran tasca: "Gràcies, una vegada més, per la vostra professionalitat, entrega i vocació de servei públic. Catalunya està amb Veneçuela", ha indicat en un missatge a X.