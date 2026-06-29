Els Bombers extingeixen un incendi de vegetació agrícola a Alfés (Lleida) de matinada

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 29 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han extingit la matinada d'aquest dilluns un incendi de vegetació agrícola produït a la zona de Vinafro, al municipi d'Alfés (Leida), iniciat sobre les 21.52 hores del diumenge.
En diversos missatges a 'X' recollits per Europa Press, el cos ha indicat que ha arribat a dedicar fins a 17 dotacions a l'extinció del foc, que ha estat estabilitzat a les 0.38 hores.
Després d'extingir-lo per la matinada, els Bombers han afirmat que l'incendi ha acabat cremant vegetació agrícola a diversos camps de la zona, tots en estat erm.