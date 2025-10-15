Actualitzat 15/10/2025 16:31

Els Bombers evacuen diversos blocs de pisos i una escola a l'Hospitalet de Llobregat

Archivo - Imatge de recurs dels Bombers de la Generalitat
BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dimecres cap a les 12.30 hores en una fuita de gas que s'ha produït al carrer Natzaret de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), on han confinat alguns pisos i han evacuat de manera preventiva blocs propers i una escola.

Segons informen en una anotació a X recollida per Europa Press, no consten persones afectades i sobre el terreny hi ha vuit dotacions terrestres.

El motiu de la fuita han estat unes obres que han perforat una canonada, i els tècnics ja treballen per aturar-la, però Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat.

Contador