Els Bombers evacuen diversos blocs de pisos i una escola a l'Hospitalet de Llobregat

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dimecres cap a les 12.30 hores en una fuita de gas que s'ha produït al carrer Natzaret de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), on han confinat alguns pisos i han evacuat de manera preventiva blocs propers i una escola.
Segons informen en una anotació a X recollida per Europa Press, no consten persones afectades i sobre el terreny hi ha vuit dotacions terrestres.
El motiu de la fuita han estat unes obres que han perforat una canonada, i els tècnics ja treballen per aturar-la, però Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat.